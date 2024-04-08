Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu

Tavşantepe Cemevi’nde gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını İrfan Yoloğlu, katiplikleri de Ziya Karadağ ile Ekin Ediş yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı binadaki genel kurulda konuşan Aliekber İncesu; “Bu binada herkesin emeği var. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Buraya sahip çıkalım, boş bırakmayalım. Canlar zor bir görev üstleniyoruz, siz yol arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

YÖNETİM: Aliekber İncesu, Türkiyan Fırat, Hürriyet Çobanbaş, Naci Arslanoğulları, Tarık Han, İmam Yoloğlu

DENETİM: İmam Karaca,Özgür Demirtaş, Mehmet Önder

ÜST KURUL DELEGELERİ: Hıdır İncesu, Mesut Yıldız, Ali Aldemir, Devrim Bal, Hasan Beytaş, Naci Arslanoğulları, Hürriyet Çobanbaş