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08 Nis 2024 - 23:46- Gündem G:

Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu

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Tavşantepe Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı’nın genel kuruluş da tek listeli yapıldı. Mevcut baŞkan Aliekber İncesu baŞkanlığındaki liste üyelerin oylarıyla göreve getirildi.

Binali Aslan
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Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu mask
Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu
Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu
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Tavşantepe Cemevi’nde gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını İrfan Yoloğlu, katiplikleri de Ziya Karadağ ile Ekin Ediş yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı binadaki genel kurulda konuşan Aliekber İncesu; “Bu binada herkesin emeği var. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Buraya sahip çıkalım, boş bırakmayalım. Canlar zor bir görev üstleniyoruz, siz yol arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

YÖNETİM: Aliekber İncesu, Türkiyan Fırat, Hürriyet Çobanbaş, Naci Arslanoğulları, Tarık Han, İmam Yoloğlu

DENETİM: İmam Karaca,Özgür Demirtaş, Mehmet Önder

ÜST KURUL DELEGELERİ: Hıdır İncesu, Mesut Yıldız, Ali Aldemir, Devrim Bal, Hasan Beytaş, Naci Arslanoğulları, Hürriyet Çobanbaş

Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu
Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu
Tavşantepe Cemevi’nde başkan Aliekber İncesu

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08 Nis 2024 - 23:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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