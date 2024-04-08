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Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu

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Tavşantepe Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Aliekber İncesu getirildi.

Binali Aslan
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Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu mask
Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu
Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu
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Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından açılışı yapılan Tavşantepe Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfında bugün kongre heyecanı vardı. Vakfın toplantı salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığını İrfan Yoloğlu, katip üyeliğini de Ziya Karadağ ile Edin Ediş gerçekleştirdi.  Tek adaylı olan genel kurulda Aliekber İncesu yeniden başkanlığa seçildi. İncesu teşekkür konuşmasında, "Bu binada herkesin emeği var emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Buraya sahip çıkalım boş bırakmayalım. Canlar zor bir görev üstleniyoruz siz yol arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM: Aliekber incesu .Türkiyan Fırat, Hürriyet Çobanbaş, Naci Arslanoğulları, Tarık Han, İmam Yoloğlu

DENETİM: İmam Karaca, Özgür Demirtaş, Mehmet Önder

ÜST KURUL DELEGELERİ: Hıdır İncesu, Mesut Yıldız, Ali Aldemir, Devrim Bal, Hasan Beytaş, Naci Arslanoğlları, Hürriyet Çobanbaş

Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu
Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu
Tavşantepe Cemevi'nde başkan İncesu

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08 Nis 2024 - 23:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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