İnternet üzerinden 1 milyon lira dolandırıldı

İNTERNETTE TANIŞTI

Dolandırma yöntemini anlatan vatandaş yetkililerden yardım isterken, vatandaşlar da uyardı. Vatandaş nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı:

“20 gün önce sosyal medya üzerinden tanımadığım biri arkadaş olarak teklif yaptı bende tamam olur dedim. 3 gün konuştuk ve ben on ne iş yaptığını sordum oda bana, e-ticaret yaptığını istersem bana da öğretebileceğini söyledi. Ancak param olmadığını söyledim. Paraya gerek olmadığını, gelen ürünlerin ücretlerini yatıracağımı ve en geç 7 gün içinde yüzde 40 oranında kar edeceğimi söyledi. Ben de kabul ettim. Beni müşteri hizmetlerine bağladı. Temsilci ne yapacağımı anlattı ve e-posta üzerinden sanal mağaza açtı. Ürünler gelmeye başladı. İlk başta ürünler 1000 liraydı ve sonra ücretleri artmaya başladı.

DURMADAN PARA YATIRDIM

10 gün sonra paraya sıkıştığımı ve para çekmek istediğimi söyledim. Çünkü kredi çekerek işe girdim. Bana üç gün beklemem gerektiğini söylediler. Bu üç gün içinde gelen ürünlerin parasını yatırmamı, kampanyaya zarar gelmemesini istediler. Bu süre zarfında 400 bin lira yatırmıştım ve devam ediyordum. 3 gün sonra mağaza kapandı. Vergi çıktı diyerek 150 bin lira vergi istediler. Global mağaza olduğu için vergi yatırmazsam alacağım paranın kara paraya geçeceği söylendi. Ben de 150 bin lirayı yatırdım. Bu süreçte kredi çektim, arkadaşlardan borç aldım. Artık paramı kurtarmanın peşine düştüm.

ÇOK MAĞDUR OLDUM

Vergiyi de yatırdıktan sonra 10 dakika içinde paramın yatırılacağı söylendi. 10 dakika geçti ve tekrar mesaj attılar. 30 gün beklemem gerektiğini söylediler. Sırada çok tüccar olduğu için bana sıranın geç geleceği belirtildi. Aradan 10 dakika geçtikten sonra tekrar 65 bin lira isteyince dolandırıldığımı anladım. Sonra dekontları, konuşmalarımızı, hesap numaralarını savcılığa verdim. Ama süreç çok yavaş ilerliyor. Çok mağdur oldum. Kredi ödemelerin başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum. 1 milyon lira dolandırıldım. Lütfen yardım edin.”