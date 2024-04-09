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09 Nis 2024 - 00:56- Gündem G:

Polis Haftası’nda program belirlendi

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179’uncu yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü, ilimizde de bir dizi etkinlikle kutlanıyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Polis Haftası’nda program belirlendi mask
Polis Haftası’nda program belirlendi
Polis Haftası’nda program belirlendi
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Hafta kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman önderliğindeki heyet, dün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

FEVZİYE’DE MEVLİT OKUTULDU

Öğle namazı sonrasında da tüm şehitlerimiz için Fevziye Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu. Mevlit programına Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il emniyet müdür yardımcıları, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit  İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şanlı şehitlerimiz için dua okudu.  Cami çıkışında polisler, vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı.

BUGÜN ŞEHİTLİK, YARIN TÖREN

10 Nisan Polis Günü kutlamaları kapsamında bugün saat 09.45’te Bağçeşme’deki Polis Şehitliğine ziyaret gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı’nın da ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü(yarın) ise saat 09.45’de İzmit Kent Meydanı’ndaki alanda Polis Günü etkinlikleri düzenlenecek.

Polis Haftası’nda program belirlendi

Fevziye Camii’nde dün öğleden sonra okutulan mevlide İl Emniyet Müdürü Karaduman, müdür yardımcıları, polis ve vatandaşlar katıldı.

Polis Haftası’nda program belirlendi

Mevlit sonrası cami çıkışında polisler, vatandaşlara mevlit şekeri dağıtımı yaptı.

# Ramazan, polis, ilçe, Kocaeli, hafta, İzmit

09 Nis 2024 - 00:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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