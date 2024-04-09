Polis Haftası’nda program belirlendi

Hafta kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman önderliğindeki heyet, dün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

FEVZİYE’DE MEVLİT OKUTULDU

Öğle namazı sonrasında da tüm şehitlerimiz için Fevziye Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu. Mevlit programına Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il emniyet müdür yardımcıları, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şanlı şehitlerimiz için dua okudu. Cami çıkışında polisler, vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı.

BUGÜN ŞEHİTLİK, YARIN TÖREN

10 Nisan Polis Günü kutlamaları kapsamında bugün saat 09.45’te Bağçeşme’deki Polis Şehitliğine ziyaret gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı’nın da ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü(yarın) ise saat 09.45’de İzmit Kent Meydanı’ndaki alanda Polis Günü etkinlikleri düzenlenecek.

Fevziye Camii’nde dün öğleden sonra okutulan mevlide İl Emniyet Müdürü Karaduman, müdür yardımcıları, polis ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit sonrası cami çıkışında polisler, vatandaşlara mevlit şekeri dağıtımı yaptı.