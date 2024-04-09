Kızılay’dan Kocaeli Üniversitesi’ne plaket

Üniversitemizin çeşitli yerleşkelerinde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öğrencisi ve personeli ile destek sunan Kocaeli Üniversitesi’ne, Türk Kızılay tarafından ‘Kurumsal Kan Bağışı’ plaketi verildi. Plaketi; Türk Kızılay Kocaeli Şubesi Kan Bağışlama Merkezi Müdürü İlhan Canatan, Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanları Yonca Aki ve Esra Durak, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e takdim ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kan bağışı, hayat kurtaran bir eylemdir ve toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Türk Kızılay'ının bu alandaki öncü rolü, sağlık sistemimizin güçlenmesine ve acil durumlarda hayati öneme sahip kan stoklarının sağlanmasına katkı sağlar.” diyerek üniversite öğrencileri ve personeline böylesine hassas bir konuda sağladıkları destekler nedeniyle teşekkür etti.