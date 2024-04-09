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Kızılay’dan Kocaeli Üniversitesi’ne plaket

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Kocaeli Üniversitesi, kurumsal olarak Türk Kızılay’ına sağladığı kan bağışı destekleri sebebiyle plaketle ödüllendirildi.

Süriye Çatak Tek
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Kızılay’dan Kocaeli Üniversitesi’ne plaket mask
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Üniversitemizin çeşitli yerleşkelerinde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öğrencisi ve personeli ile destek sunan Kocaeli Üniversitesi’ne, Türk Kızılay tarafından ‘Kurumsal Kan Bağışı’ plaketi verildi. Plaketi; Türk Kızılay Kocaeli Şubesi Kan Bağışlama Merkezi Müdürü İlhan Canatan, Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanları Yonca Aki ve Esra Durak, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e takdim ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kan  bağışı, hayat kurtaran bir eylemdir ve toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Türk Kızılay'ının bu alandaki öncü rolü, sağlık sistemimizin güçlenmesine ve acil durumlarda hayati öneme sahip kan stoklarının sağlanmasına katkı sağlar.” diyerek üniversite öğrencileri ve personeline böylesine hassas bir konuda sağladıkları destekler nedeniyle teşekkür etti.

 

# Kocaeli

09 Nis 2024 - 01:18 - Perde Arkası --- Okunma

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