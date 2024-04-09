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Vatandaşlar bisiklet yolunu istiyor

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İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayan Köseköy-Yahya Kaptan bisiklet yolu, Alikahya Stadyum yolu kapsamında yapılan çalışma nedeniyle bozuldu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Vatandaşlar bisiklet yolunu istiyor mask
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Köseköy bölgesinde bitirilen yol çalışmasının ardından vatandaşlar çalışma sırasında bozulan yürüyüş yollarının tekrar yapılmasını istiyor. İzmit Merkezden Köseköy’e kadar bisikletle kesintisiz seyahat yapabildiklerini ifade eden vatandaşlar, “Bisiklet yola gerçekten bizim için çok önemli. Stadyum yolu bittiğinde biz hemen yürüyüş ve bisiklet yolunun da yeniden düzeltileceğini düşündük. Ama ne yazık ki bir düzeltme yok. Biz artık biten yol ile birlikte bisiklet ve yürüyüş yolunun da düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

# İzmit, çalışma, ifade

09 Nis 2024 - 01:50 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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