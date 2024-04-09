Vatandaşlar bisiklet yolunu istiyor

Köseköy bölgesinde bitirilen yol çalışmasının ardından vatandaşlar çalışma sırasında bozulan yürüyüş yollarının tekrar yapılmasını istiyor. İzmit Merkezden Köseköy’e kadar bisikletle kesintisiz seyahat yapabildiklerini ifade eden vatandaşlar, “Bisiklet yola gerçekten bizim için çok önemli. Stadyum yolu bittiğinde biz hemen yürüyüş ve bisiklet yolunun da yeniden düzeltileceğini düşündük. Ama ne yazık ki bir düzeltme yok. Biz artık biten yol ile birlikte bisiklet ve yürüyüş yolunun da düzeltilmesini istiyoruz” dedi.