CHP’li gençlerde ortalık karıştı: Çalışma yapmayıp oy oranını düşüren, kendi belediye başkanını kötüleyen başkan…

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar’ın Kartepe Belediyesine birinci sıradan meclis üyesi olmasının ardından, CHP İzmit eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Sefa Aşkın, Karakadılar’a sert eleştiriler getirdi. Karakadılar’ın örgütle iletişimi bozup, çalışma yapmadan Kartepe’de birinci sıra meclis üyesi olmasını ve örgütü birbirine düşürmesini eleştiren Aşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

GENÇ ÜYE SAYISI YÜZDE 150 DÜŞTÜ

“4 yıl önce göreve geldiğiniz günden bu güne kadar; 12 ilçede 30'a yakın ilçe başkanını görevden alıp ya da mobing yaparak istifa etmesini sağlayabilirsiniz. Kendi yöneticilerinizi sırf sizinle aynı fikirde değil diye, sessiz sedasız görevden alabilirsiniz. İlçe başkanlarının mesajlarına dönmeyebilir, bu bölgede çalışmamız lazım önerilerini hiç duymamış gibi yapabilirsiniz. İlçeler arasındaki kronik bağı darmadağın edip, ilçeleri birbirine düşman edebilirsiniz. 4 senede genç üye sayısında %150 düşüşün de başlıca sebebi olabilirsiniz. Sadece resmi günlerde etkinlik yapıp, sürekli skandallar ile gündeme de gelebilirsiniz. Koca kentte bulunan tek belediye başkanımızı gittiğiniz her yerde de kötüleyebilirsiniz.

TÜM TÜRKİYE KIRMIZIYA BOYANMIŞKEN

Tüm Türkiye’de neredeyse bütün harita kırmızıya dönüşmüşken yapmadığınız çalışmalar ile aldığınız oy oranını da düşürebilirsiniz. Hatta seçim dönemi ana kademe il başkanınına 'Maalesef bizim gençlik kollarımız yok’ da dedirtebilirsiniz. hatta ve hatta kendi seçim sandığınızdan dahi çıkamayabillirsiniz. Lakin tüm bunları yaparken ilk sıradan meclis üyesi yazılabilirsiniz.

KİBİR VE EGONUN ÜSTÜNE KURDUĞUN DUVARLARI YIKACAĞIZ

4 senede gençlik örgütlerinin üzerindeki ölü toprağının başlıca sorumlusu sensin. Kibir ve egonun üstüne kurduğun bu duvarları yıkacağız. Yeniden gençlerin gülümseyerek geldiği, fikirlerini söylediği, haklarının yenmeyeceğini bildiği yeni yapıyı bu kentin gercek sahibi gençler ile kuracağız.”

Kaynak: Haber Merkezi