Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesinde vatandaşların hızlı ve konforlu seyahat etmesine olanak sağlayacak şehirlerarası terminal binası inşa ediyor. İlçenin trafik akışını rahatlatacak Yeni Karamürsel Terminali projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Modern ve kullanışlı bir yapı olarak inşa edilen terminal binasında son olarak çatı imalatı tamamlandı.

İMALATLAR SÜRÜYOR

9 bin 264 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve bin 885 metrekare toplam yapı inşaat alanına sahip yeni terminal binasında iç ve dış gaz beton duvar imalatı ile elektrik ve mekanik tesisat işlemleri tamamlandı. Yapının demir profil imalatı, klima montajı, panel çit imalatı, alçıpan ve saten alçı imalatı ise devam ediyor.

12 PERON BULUNACAK

Çevre duvarı imalatı tamamlanan Karamürsel Terminal binasının çelik çatı malzeme montajı bitti. Tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 adet peron bulunacak. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fastfood yeri de terminalde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek.

Kaynak: Bülten