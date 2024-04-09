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Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam

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Modern ve kullanışlı bir yapı olarak inşa edilen Yeni Karamürsel Terminali vatandaşlara konforlu bir yolculuk sunacak

Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam mask
Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam
Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesinde vatandaşların hızlı ve konforlu seyahat etmesine olanak sağlayacak şehirlerarası terminal binası inşa ediyor. İlçenin trafik akışını rahatlatacak Yeni Karamürsel Terminali projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Modern ve kullanışlı bir yapı olarak inşa edilen terminal binasında son olarak çatı imalatı tamamlandı.

 

Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam

İMALATLAR SÜRÜYOR

9 bin 264 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve bin 885 metrekare toplam yapı inşaat alanına sahip yeni terminal binasında iç ve dış gaz beton duvar imalatı ile elektrik ve mekanik tesisat işlemleri tamamlandı. Yapının demir profil imalatı, klima montajı, panel çit imalatı, alçıpan ve saten alçı imalatı ise devam ediyor.

 

Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam

12 PERON BULUNACAK

Çevre duvarı imalatı tamamlanan Karamürsel Terminal binasının çelik çatı malzeme montajı bitti. Tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 adet peron bulunacak. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fastfood yeri de terminalde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek.

Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam
Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam
Karamürsel terminal binasında çatı imalatı tamam

Kaynak: Bülten

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09 Nis 2024 - 09:44 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem --- Okunma

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