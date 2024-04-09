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Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde eşlerinin sözlü tartışması sonrasında silahlarını çekerek sokak ortasında çatışan iki koca tutuklandı.

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı mask
Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı
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Pamukova ilçe merkezinde meydana gelen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Hususa ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. ve N.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’da sokak ortasındaki silahlı çatışmada 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi

# polis, sevk, ilçe

09 Nis 2024 - 09:46 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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