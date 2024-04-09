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- Ekonomi

Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Esneme yapılacak mı?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi bayramın ardından yoğun bir mesaiye başlayacak. Mesainin ana gündemi ise 'ekonomi' olacak. Vatandaşlara erken emeklilik imkanı getirecek düzenlemeler, enflasyonu düşürmenin yolları Meclis'te konuşulacak.

Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Esneme yapılacak mı? mask
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Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından, meclisin ilk gündemi enflasyonla mücadele ve emeklilik sistemi olacak. Son 3 yılda kiralarda yüzde 25 sınırı vardı ve temmuz ayında bu sınır son bulacak. Bununla alakalı yeni adımlar atılıyor. E-devlet vasıtasıyla kira kontratı hazırlanacak. Emeklilik sisteminde bir çok düzenleme masaya yatırılacak, bunlardan ilki 3600 ek gösterge olacak.  Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak çalışma saatleri düzenlenecek. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Burada da üçte bir oranında primlerini ev hanımlarının devlet yatıracak, yıpranma payı yine gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, çalışma, yeni

09 Nis 2024 - 10:02 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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