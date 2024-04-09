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Kocaeli'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

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Kocaeli Büyükşehir, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecek

Kocaeli'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım mask
Kocaeli'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar, mezarlık ziyareti için arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmetinden yararlanabilecek.                                                                                                                                                                                                                       

 

Kocaeli'de bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

SAAT BAŞI ARAÇ

Kabir ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz servis sağlanacak. Mezarlıklara Batı Terminali’nden sabah saat 09.00’dan itibaren saat 16.00’ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.                                                                                                                                                                                            

 

SERVİS GÜZERGÂHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servisler:

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı -  Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. - Çocuk Parkı ( İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan ve Bağçeşme güzergâhını izleyecek.                                                                                                                                                                          

Asri ve Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. –Santral - M. Ali Paşa - Üçyol - Eski İstanbul Yolu İzmit Kent - Baki Komsuoğlu Blv.- Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı güzergâhı kullanılacak.

Kaynak: BÜLTEN

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09 Nis 2024 - 10:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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