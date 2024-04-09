Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı

Bayram tatili yolunda oluşan yoğunluk sonrası kazalar olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam 1838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2912 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.
⚠️ Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.
Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;
?6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.
?3️⃣6️⃣0️⃣.4️⃣9️⃣5️⃣ araç denetlendi.
?2️⃣0️⃣.1️⃣4️⃣2️⃣ araca hız ve… pic.twitter.com/pVJLZ7BOr2
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2024
Kaynak: Haber Merkezi