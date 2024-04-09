Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı

⚠️ Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.



Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;

?6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.

?3️⃣6️⃣0️⃣.4️⃣9️⃣5️⃣ araç denetlendi.

?2️⃣0️⃣.1️⃣4️⃣2️⃣ araca hız ve… pic.twitter.com/pVJLZ7BOr2

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2024