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Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam 1838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2912 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu

Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı mask
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Bayram tatili yolunda oluşan yoğunluk sonrası kazalar olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam 1838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2912 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

# trafik kazası

09 Nis 2024 - 10:23 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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