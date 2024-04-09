Kahramanmaraş peş peşe sallandı

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Kahramanmaraş'ta bir saat içerisinde peş peşe 4 dört tane deprem hissedildi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 07:58'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.01 KM olarak kaydedildi.

MARMARA DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 08:33'te Marmara Denizi açıklarında Avşa Adası'nda 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.65 KM olarak ölçüldü.