Seçimlerin iptal edildiği mahallede jandarma inceleme yapmış, “15 yıldır böyle bir şey görmedim, 55-60 kişi”

İzmit’te seçimlerin yenilenmesi kararı alındığı Arpalıkihsaniye Mahallesi’nde, İl Seçim Kurulu Seçmen iradesinin sandığa yansımadığı gerekçesiyle seçimlerin geçersiz sayılmasına ve 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. Özgür Kocaeli’nin ulaştığı yeni bilgilere göre, yerel seçimler öncesi mahallede, Jandarma ekipleri tarafından ‘taşımalı seçmen’ iddialarının araştırılması için tahkikat başlatmış, yapılan incelemede mahallede kayıtlı olan fakat ikamet etmeyen kişilerin seçmen olarak kaydedildiği, aynı evden birbirinden haberdar olmayan ve beraber yaşamayan kişilerin olduğu anlaşıldı.

15 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM, 55-60 KİŞİ DIŞARIDAN GELMİŞ OLABİLİR

Mevcut muhtar Orhan Süren’de mahallenin seçmen veri tabanından köyde kayıtlı kişilere baktığında aynı eve farklı seçmenlerin kaydedildiğini ve köyde yaşayan insanların bundan haberdar olmadığını söylerken “15 yıldır muhtarlık görevi yapıyorum böyle bir şey görmedim. Yapılan incelemede 55 ila 60 kişinin dışarıdan köye seçmen kaydının alındığını öğrendik. Burada kast ettiğim köyden toprak alıp arsa yapanlar değil. Onlar zaten bizim seçmenimiz. Fakat kimsenin tanımadığı 55-60 kişi var. 2 Haziran için yeniden aday olup olmayacağıma komşularım ile oturup karar vereceğim. Onlar isterse aday olurum” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yerel seçimlerde mevcut muhtar Orhan Süren’in yerine Hasan Erdöl’ün seçildiği İzmit Arpalık Mahallesi’nde seçimler tekrarlanacak. Dışarıdan seçmen getirildiği yönünde yapılan itirazlar ve yeni muhtarla ilgili olarak seçmenin iradesinin sandığa yansımaması sonrası mahallede seçimlerin tekrarlanmasına karar verilirken 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere kadar mahalle muhtarlığına Orhan Süren devam edecek.

İptal edilen seçimlerde Hasan Erdöl: 133 oy, Orhan Süren: 79 oy, Hüseyin Gülgibi:37 oy.