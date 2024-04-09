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09 Nis 2024 - 11:59- Gündem G:

Ramazan ayında Kocaelili vatandaşlar yemekleri dışarıdan söyledi

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Online yemek uygulaması verilerine göre ramazan ayında en çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bursa ve Kocaeli oldu

Ramazan ayında Kocaelili vatandaşlar yemekleri dışarıdan söyledi mask
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Online yemek firması, ramazan ayında en çok tercih edilen yemek seçeneklerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde iftar sofralarının en çok tercih edilen yemeği lahmacun oldu. Lahmacunun ardında pizza ve hamburger seçenekleri tercih edildi. Sahurda da en çok tercih edilen lahmacunu, tavuk tantuni takip etti.

Ramazan ayı trendlerine göre en çok tercih edilen çorba, mercimek çorbası oldu. Mercimek çorbasını, ezogelin ve tavuk suyu çorbası izledi.

Ayran,ramazan ayında en çok sipariş edilen içecek olurken, onu kola ve su takip etti. Tatlı seçeneklerinde profiterol, geçen sene olduğu gibi bu sene de geleneksel Türk tatlılarının önüne geçti. En popüler tatlılarda profiterolün ardından fırın sütlaç ve kazandibi geldi.

Uygulama verilerine göre en popüler iftar menüsü mercimek çorbası, lahmacun, ayran ve profiterolden oluştu. En popüler ikinci ve üçüncü menü seçeneklerini sırasıyla ezogelin, pizza, fırın sütlaç, kola ile tavuk suyu çorba, hamburger, kazandibi ve su oluşturdu.

Verileri göre ramazan ayında en çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bursa ve Kocaeli oldu.

Kaynak: İHA

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09 Nis 2024 - 11:59 AA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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