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Şener Söğüt mazbatasını aldı

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31 Mart yerel seçimlerinde Körfez’de ikinci kez seçilen belediye Başkanı Şener Söğüt mazbatasını seçimden 9 gün sonra aldı.

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Şener Söğüt mazbatasını aldı mask
Şener Söğüt mazbatasını aldı
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Mazbatasını Körfez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Kocagöbek’in elinden alan Söğüt, Körfez halkına teşekkür etti. CHP Körfez ilçe başkanlığının sandıkların yeniden sayılması ile ilgili itirazları nedeniyle mazbatasını geç alan Şener’e Körfezliler mazbata töreninde destek verdi.

YSK İTİRAZLARI REDDETTİ

Mazbata töreninde konuşan Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Kocagöbek, “Körfez de bilindiği gibi seçime itirazlar vardı. YSK itirazları ret ederek seçimi sonuçlandırdı. Kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Şener Söğüt oldu. Şehrimize hayırlı hizmetler yapmasını dilerim” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bizi seçen Körfez halkına şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız çalışmaların desteği ile ikinci kez seçilmek daha mutluluk verici. Cumhur İttifakı üyelerine teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma, teşkilat üyelerine, seçim kurullarına tek tek teşekkür ediyorum. Artık mazbatamızı aldık, hizmet ve projelerimizle konuşma vakti geldi. Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olacağız. İtirazları anlayışla karşılıyor ve artık sarılma ve kucaklaşma zamanıdır.

Şener Söğüt mazbatasını aldı

# seçim, hizmet, çalışma, ilçe, Körfez

09 Nis 2024 - 12:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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