Vali Seddar Yavuz: Bayram sevinci için tüm tedbirler alındı

KENT PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Ramazan Bayramı programı kapsamında protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler Bağçeşme Namazgah ve Polis Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Deniz Eğitim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, birim müdürleri şehit ve gazi yakınları katıldı.

TÜM İSLAM ALEMİNİN BAYRAMINI KUTLUYORUM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şehitlik ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Yarın inşallah Ramazan Bayramı'nı hep beraber idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz milletimizin, İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta İslam aleminin ve tüm insanlığın huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle son dönemde İslam coğrafyasına yönelik adeta soykırımı andıracak ve soykırım niteliğinde olan İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yapmış olduğu bütün katliamları nefretle kınıyoruz.

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Vatandaşlarımızın bayram sevincini yaşaması için tüm kurumlarımız tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Bayram öncesinde özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yönelik yoğun bir yardım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın memleketlerine, tatillere ve sevdiklerine kavuşmak üzere yollara çıktıklarını hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle ilk günden itibaren trafik timlerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz bütün yollarda gerekli trafik tedbirini almış bulunuyor. Bunun yanında gıda denetimleri başta olmak üzere yine vatandaşlarımızın ihtiyacı bulunan sorunlarla ilgili, konularla ilgili de tüm kurum ve kuruluşlarımız tedbirlerini aldı."

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ

"Bir kez daha bu bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde yaşanması gerektiğine inanıyorum. Küskünlerin barıştığı, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştiği ve her geçen gün güçlendiğimiz bir bayram olsun temennisini bir kez daha iletmek istiyorum. Özellikle sahada çalışan emniyet, jandarma birimlerimize, Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli ekiplerine ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla burada ismini sayamayacağımız kadar kurum ve kuruluşun tüm çalışanlarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı bayram diliyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Hayatta bulunan kahraman gazilerimizi de sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum.”