Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Nis 2024 - 13:07- Asayiş G:

45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez ilçesinde yaklaşık 45 bin dolar değerindeki tekne alevlere teslim oldu.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!
45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!
+6
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Şirinyalı Mahallesi sahil kesiminde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar bölgeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cayır cayır yanan tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, tekne ise küle döndü. Site sakinleri ise merakla olup biteni izledi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!

İtfaiyenin siteye gelecek yolların kapatılması nedeniyle birkaç girişimden sonra ulaşabildiği yangın yerinde yapılan müdahale sonucu tekne söndürüldü. Site sakinleri bayram arifesinde alevlerle güne uyanırken yangını endişeyle izlediler. Yangının çıkış sebebi yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!
45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!
45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!
45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!
45 bin dolarlık tekne alev alev yandı!

# polis, Körfez, sevk, çalışma

09 Nis 2024 - 13:07 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.182.824 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL