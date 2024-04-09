Erol Ölmez'den Ramazan Bayramı mesajı

İsrail tarafından Gazze’ye yapılan saldırılar nedeni ile buruk bir bayram sevinci yaşadıklarını ifade eden Başkan Ölmez, "Bayrama buruk ve üzüntülü olarak giriyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayının sonuna geldik. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri, hayır ve hasenatları, sadaka ve zekâtlarımızı kabul ve makbul eylesin" dedi.

Birlikte Kandırayız diyerek yola çıktıklarını belirterek sözlerini sürdüren Başkan Ölmez, "Mübarek bayramı da vesile kılarak birlik beraberlik içinde tüm hemşehrilerimizle kucaklaşacağız. Kandıralı hemşehrilerimin, Türk ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Ramazan Bayramı’nın Türk milleti ve tüm İslam âlemine barış, kardeşlik, bolluk ve bereket getirmesini, huzur ve refaha vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bülten