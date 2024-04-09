Gölcük’teki kentsel dönüşümde kazı sürüyor

Gölcük Merkez Mahallesi’nde, D-130 Karayolu’na komşu alanda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yıkım ve devamındaki hafriyat kaldırma çalışmaları geride kalan aylarda tamamlanan kentsel dönüşümde temel kazma çalışmaları devam ediyor. Bölge bölge temel kazımı yapılırken alanın deniz tarafına kalan bölümündeki küçük bir alanda temel kazımı geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bugünlerde ise dönüşüm alanının geniş bir bölümünde birden fazla iş makinesi, ekip temel kazma işlemi sürüyor. Temel kazımı esnasında çıkarılan toprak bölgeden kamyonlarla tahliye ediliyor. Olumsuz hava şartlarının da geride kalmasıyla birlikte hız kazanan çalışmalarının tamamlanması sonrası yapıların inşasına başlanacak. Proje tamamlandığında bölgede 10 blok, 360 daire başta olmak üzere 407 iş yeri ve 2 katlı 985 araç kapasiteli otopark inşa edilecek.