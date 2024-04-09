Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Nis 2024 - 13:09- Gündem G:

Bakanlık, Kocaeli'de 12 arsa satıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ülke genelinde 826 arsayı satacak, bu arsalar içerisinde Kocaeli’den de arasalar bulunuyor.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Bakanlık, Kocaeli'de 12 arsa satıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

47 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından arsalar satılacak. Toplam 826 arsanın satışa çıkarıldığı duyurulurken bu arsaların açık arttırma usulüyle satılacağı ilan edildi.

KOCAELİ'DE 12 ARSA SATILACAK

Arsa satılacak iller arasında Kocaeli de yer alıyor. Kocaeli’den 12 arsa satılacak, satışlar açık arttırma usulüyle yapılacak. Arsalar 24-25-26 Nisan, saat 10.30’da gerçekleşecek açık arttırmada satılacak. Açık arttırmada salon katılımları Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda ve İstanbul Halkalı’daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Satışta peşin ödemeye yüzde 20 indirim uygulanacağı açıklandı. Arsa satın almak isteyenlere yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade şeklinde ödeme imkanları da sunulacak. Konuyla ilgili www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi bilgi alınabileceği belirtildi.

KOCAELİ’DE SATILACAK ARSALAR - MUHAMMEN BEDELLERİ:

-Başiskele Bahçecik'te 7.070,05 m² Konut alanı + yapı yasaklı alan - ₺24.250.271,50

-Başiskele Havuzlubahçe'de 5.045,80 m² Konut alanı - ₺8.830.150,00

-Başiskele Havuzlubahçe'de 2.184,89 m² Konut alanı - ₺3.823.557,50

-Başiskele Havuzlubahçe'de 15.465,93 m² Konut alanı + yol + park + teknik altyapı - ₺24.745.488,00

-Başiskele Yuvacık'ta 2.955,81 m² Konut alanı - ₺20.690.670,00

-Başiskele Yeniköy Merkez'de 4.066 m² Konut alanı + yol + yeşil alan - ₺7.115.500,00

-Başiskele Yuvacık'ta 3.460,47 m² Konut alanı - ₺22.493.055,00

-Başiskele Yuvacık Yakacık'ta 649,29 m² Konut alanı - ₺4.220.385,00

-Çayırova Şekerpınar2'de 4.484,08 m² Kültürel tesis alanı - ₺33.630.600,00

- Derince Çınarlı'da 743 m² Konut alanı - ₺5.591.980,00

- Gebze Pelitli'de 977,72 m² Konut dışı kentsel çalışma alanı - ₺8.701.708,00

- İzmit Mehmetalipaşa'da 1.490 m² sanayi alanı - ₺10.430.000,00

# İzmit, Kocaeli, hizmet, İstanbul, çalışma, Derince, Gebze

09 Nis 2024 - 13:09 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.182.824 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL