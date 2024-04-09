Bakanlık, Kocaeli'de 12 arsa satıyor

47 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından arsalar satılacak. Toplam 826 arsanın satışa çıkarıldığı duyurulurken bu arsaların açık arttırma usulüyle satılacağı ilan edildi.

KOCAELİ'DE 12 ARSA SATILACAK

Arsa satılacak iller arasında Kocaeli de yer alıyor. Kocaeli’den 12 arsa satılacak, satışlar açık arttırma usulüyle yapılacak. Arsalar 24-25-26 Nisan, saat 10.30’da gerçekleşecek açık arttırmada satılacak. Açık arttırmada salon katılımları Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda ve İstanbul Halkalı’daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Satışta peşin ödemeye yüzde 20 indirim uygulanacağı açıklandı. Arsa satın almak isteyenlere yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade şeklinde ödeme imkanları da sunulacak. Konuyla ilgili www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi bilgi alınabileceği belirtildi.

KOCAELİ’DE SATILACAK ARSALAR - MUHAMMEN BEDELLERİ:

-Başiskele Bahçecik'te 7.070,05 m² Konut alanı + yapı yasaklı alan - ₺24.250.271,50

-Başiskele Havuzlubahçe'de 5.045,80 m² Konut alanı - ₺8.830.150,00

-Başiskele Havuzlubahçe'de 2.184,89 m² Konut alanı - ₺3.823.557,50

-Başiskele Havuzlubahçe'de 15.465,93 m² Konut alanı + yol + park + teknik altyapı - ₺24.745.488,00

-Başiskele Yuvacık'ta 2.955,81 m² Konut alanı - ₺20.690.670,00

-Başiskele Yeniköy Merkez'de 4.066 m² Konut alanı + yol + yeşil alan - ₺7.115.500,00

-Başiskele Yuvacık'ta 3.460,47 m² Konut alanı - ₺22.493.055,00

-Başiskele Yuvacık Yakacık'ta 649,29 m² Konut alanı - ₺4.220.385,00

-Çayırova Şekerpınar2'de 4.484,08 m² Kültürel tesis alanı - ₺33.630.600,00

- Derince Çınarlı'da 743 m² Konut alanı - ₺5.591.980,00

- Gebze Pelitli'de 977,72 m² Konut dışı kentsel çalışma alanı - ₺8.701.708,00

- İzmit Mehmetalipaşa'da 1.490 m² sanayi alanı - ₺10.430.000,00