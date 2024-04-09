900 bin TL’nin altında satılan sadece 7 araba kaldı

Tedarik sıkıntıları, dolar kurunun hayli yüksek olması, araçlardan alınan vergiler gibi sıfır araç almayı hayal haline getiren şartlara rağmen ülkemizde satışa sunulan 7 araç, 900 bin TL'nin altında fiyata sahip.

İşte 900 bin lira altında satışa sunulan son 7 aracın listesi...

Fiat Egea Sedan: Nisan ayı başlangıç fiyatı 814 bin 900 lira

Fiat Panda: Nisan ayı başlangıç fiyatı 830 bin 900 lira

Hyundai i10: Nisan ayı başlangıç fiyatı 835 bin lira

Kia Picanto: Nisan ayı başlangıç fiyatı 847 bin lira

Dacia Spring: Nisan ayı başlangıç fiyatı 885 bin lira

Fiat Egea Cross: Nisan ayı başlangıç fiyatı 897 bin lira

Leapmotor T03: Nisan ayı başlangıç fiyatı 899 bin lira

Dacia SanderoStepway: Nisan ayı başlangıç fiyatı 908 bin lira

Dacia Sandero: Nisan ayı başlangıç fiyatı 923 bin lira

Citroen C3: Nisan ayı başlangıç fiyatı 948 bin lira

Kaynak: DÜNYA