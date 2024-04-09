Bülent Sarı’dan Körfez açıklaması: YSK itirazımızı incelemeden reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez seçimleri için sırasıyla ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) oyların yeniden sayılması veya seçimin tekrarlanması için başvuruda bulundu. İlçe ve İl Seçim Kurulu’nun ardından YSK’da CHP’nin itirazını reddetti. İl Başkanı Bülent Sarı, Yüksek Seçim Kurulu’nun Körfezdeki seçim sonuçlarına itirazı reddetmesi kararıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

GEREKÇELİ İTİRAZIMIZ İRDELENMEDEN REDDEDİLMİŞTİR

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Körfez ilçemizde yapılan seçimlerde yaşanan usulsüzlük ve şaibelere ilişkin, 31 Mart akşamından itibaren aralıksız yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz,

önce Körfez ilçe Seçim Kurulu, ardından İl Seçim Kurulu ve son olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından görmezden gelinmiştir. YSK gerekçeli itirazlarımızı irdelenme gereği bile duyulmaksızın sadece “kanuna bir aykırılık görülmediğinden” ibaresi ile reddetmiştir. Bu karar AK Parti ve MHP’nin itiraz ettiği neredeyse bütün il ve ilçelerde oy sayımının yeniden yapılması ve seçimin iptal edilmesi emsali ile bizlere adil bir yarışta olmadığımızı bir kez daha göstermektedir.

KARARLAR ADALETE İNANCIMIZI YARALAMIŞTIR

Cumhuriyet Halk Partisi Örgütleri olarak bu sürecin çifte standart olmaksızın yürütülmesinden yanayken yargının ve Yüksek Seçim Kurulunun kararı adalete olan inancımızı bir kez daha yaralamıştır. Bizler haksızlık karşısında örgütlerimizle birlikte dimdik, omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Yargıya ve yasalara olan inancımızı zedeleyen yapılar başta olmak üzere ülkemiz için Mustafa Kemal Atatürk’den aldığımız güç ile mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”