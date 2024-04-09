Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başkan Büyükgöz, Ramazan Bayramı'nı kutladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükgöz, Ramazan Bayramı'nı kutladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükgöz, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti.

Ramazanın, dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandıran, halkı birbirine bağlayan müstesna bir bayram olduğunu anlatan Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Başta Filistin'de akan kanın durmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini Cenabıallah'tan niyaz eder, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı da en kalbi duygularımla tebrik ederim."

Kaynak: AA

# Ramazan Bayramı, Ramazan, sosyal

09 Nis 2024 - 13:45 Kocaeli/ Gebze- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.182.824 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL