Başkan Söğüt’ten Ramazan Bayramı mesajı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Söğüt mesajında, “Bayramlar; hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, birleşip kaynaştığı, kırgınlıkları unutarak dostlukları güçlendirdiği, milli ve manevi duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği en güzel zamanlardır.

RAHMET VE BEREKET AYI

Ramazan ayında yaptığımız mahalle ziyaretleri ile sizlerle iç içe olmaya, rahmet ayının bereketini hep birlikte yaşamaya gayret gösterdik. Bu ziyaretlerde ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ederek çalışmalarımıza yön verdik. Dostluk, kardeşlik ve hemşerilik bağlarımızı güçlendirdik. Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereketini bizlere dolu dolu yaşatan Allah’a şükürler olsun.

HEPİMİZİ HÜZÜNLENDİRİYOR

Bununla birlikte, başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın dört bir yanında, şu mübarek günlerde dahi çocuk, yaşlı, kadın demeden katliam, zulüm ve işkence altında açlık, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınanların olduğunu bilmek, hepimizin kalplerini hüzünlendiriyor. En kısa sürede bütün bu vahşetin durmasını ve insanlığa yaraşır, rahat ve güvenli bir şekilde yaşayacakları günlere ulaşmalarını temenni ve dua ediyorum.

SAĞLIK VE HUZUR GETİRSİN

Siz değerli Körfezli hemşehrilerimin Bayramı sıkıntısız ve huzur içerisinde geçirmesi için belediye hizmetlerimiz ve denetimlerimiz devam edeceğini belirterek, bu duygu ve düşünceler ile ülkemizde birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle, Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Kaynak: Bülten