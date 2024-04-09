Bahçeli'den Van kararına eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın Van kararını eleştirdi.

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın hukuken seçime girmesinin yanlış olduğunu belirten Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK’ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır." dedi.

Van'da yaşanan olaylara da değinen MHP lideri, "Hukuki bir meseleyi çarpıtarak sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır." ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir." açıklamasını da eleştiren Bahçeli, "Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." diye konuştu.

Kaynak: NTV