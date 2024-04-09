Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili başhekimden açıklama

Eskişehir'de 6 Nisan'da evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Nuri Alço (73) 7 Nisan'da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri vermişti: "Nuri Alço geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir."

"Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz."

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun son durumunu açıkladı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle çekilen MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu, şu anda bu durumun stabil seyrettiğini aktaran Sungur, "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor" dedi.

Sungur, Alço'nun daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiğini, bu nedenle kalbinin ritim bozukluğu ve atımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Bununla ilgili gerekli müdahalenin sürdüğünü anlatan Sungur, idrar söktürücü ve ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada stabil durumda olduğu bilgisini verdi.

"HAYATİ TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR"

Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Sungur, şunları kaydetti:

"Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."

Alço'nun eşi Burcu Alço da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Alço, "Dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri, benim, ailesi ve sevenleri için çok kıymetli, değerli. Dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: AA