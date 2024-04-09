Körfez Belediyesi’nden mezarlıklarda çiçek dağıtımı

Körfez Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için çiçek dağıtımı yaptı. Günler öncesinden mezarlıkları temizleyen, bakımlarını yapan Körfez Belediyesi arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara da yardımcı oldu. Ayrıca ilçenin 6 farklı noktasından vatandaşların ulaşımı için ücretsiz servisler kaldırıldı.

BAŞKAN SÖĞÜT TAKDİM ETTİ

Ramazan ayının son gününde Körfez Asri Mezarlığı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt’te, yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara, hazırlanan çiçeklerden takdim ederek, Körfezlilerin bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlar ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN