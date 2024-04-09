Yeni hükümet konağının katları yükseliyor

Yapılan incelemelerde depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilen Gölcük Hükümet Konağı binası yıkılmıştı. Yıkılan bina yerinde yeni hükümet konağı yapılmasına karar verilirken 2023 yılı başında çalışmalar başlanıldı. Yeni binanın yapım işini Yavuz Dekorasyon İnşaat firması kazanırken firma yetkilileri hızla temel kazma işlemlerini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda binanın taşıyıcı kolonları yükselirken bugün de kat çıkma işlemi başladı. Yaklaşık 2 yılda tamamlanması hedeflenen yeni hükümet konağının inşa sürecinde 1 yıllık süre geride kalırken 2025 yılının ilk aylarında Gölcük Kaymakamlığı ve diğer kurum ve kuruluşların yeni binaya geçmesi bekleniyor.