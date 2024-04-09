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Yeni hükümet konağının katları yükseliyor

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Gölcük Kaymakamlığı başta olmak üzere pek çok kurumun birlikte hizmet vereceği yeni hükümet konağının inşaat çalışmaları sürüyor. Yeni yapının katları yükselmeye başladı.

Muhammet Emin Can
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Yeni hükümet konağının katları yükseliyor mask
Yeni hükümet konağının katları yükseliyor
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Yapılan incelemelerde depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilen Gölcük Hükümet Konağı binası yıkılmıştı. Yıkılan bina yerinde yeni hükümet konağı yapılmasına karar verilirken 2023 yılı başında çalışmalar başlanıldı. Yeni binanın yapım işini Yavuz Dekorasyon İnşaat firması kazanırken firma yetkilileri hızla temel kazma işlemlerini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda binanın taşıyıcı kolonları yükselirken bugün de kat çıkma işlemi başladı. Yaklaşık 2 yılda tamamlanması hedeflenen yeni hükümet konağının inşa sürecinde 1 yıllık süre geride kalırken 2025 yılının ilk aylarında Gölcük Kaymakamlığı ve diğer kurum ve kuruluşların yeni binaya geçmesi bekleniyor. 

 

Yeni hükümet konağının katları yükseliyor

# yeni

09 Nis 2024 - 14:29 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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