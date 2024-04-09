Bahçeli'den bayram mesajı: Aklınızı başınıza alın

MHP Lideri Bahçeli, Van’da DEM Parti adayına belediye başkanlığı mazbatasının verilmesinin ''skandal ve yanlış'' olduğunu ileri sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yayınladığı bayram mesajında iç ve dış politikadaki gelişmelere yer verdi. Van'da, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan ile ilgili yaşanan 'mazbata krizi'ne değinen Bahçeli "Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK’ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında "Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir" diyen Bahçeli devamında "Devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir.

Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Türkiye demokratik olgunluğu, tarihsel ve kültürel müktesebatı, birlik ve kardeşlik duygularıyla istikbalin huzur, istikrar, kudret, refah ve güvenlik timsali olarak sivrilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi