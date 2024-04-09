Bayramda iki gün kapalı kalacak olan fırınlar kapasite arttıracak

MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR

10-13 Nisan arası geçirilecek olan Ramazan Bayramı öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bilindiği üzere, bayramın belirli günlerinde fırınların kapalı olması uygulaması geçtiğimiz bayramlarda uygulanmış ve bu uygulama fırıncı esnafımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Mezkûr uygulamanın hayata geçirilmesindeki en büyük etken; değerli personellerimizden gelen haklı taleplerdir. Bayramları kıymetli kılan ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte geçirilmesi fakat fırınlarda çalışan personellerimiz ile değerli aileleri mevcut düzen içerisinde bu husustan mahrum kalmaktadır.

İKİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERİ UYGUN OLACAK

Fırınlarımızın kapalı olması ile bu doğrultuda personellerimizin çalışmamasının, niteliği itibariyle fiili ibadeti gerektiren özel gün açısından elzem nitelikte olduğunun kabulü gerekmektedir. Konunun değerlendirilmesi sürecinde görüşlerini aldığımız odamız mensubu işverenler de personel taleplerinin makul görüldüğünü ve bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını tarafımızla paylaşmıştır. Mutabakat neticesinde İzmit, Kartepe, Başiskele’de bulunan fırınlarımızın bu yıl da Ramazan Bayramı’nın iki ve üçüncü günlerinde kapalı olmasının uygun olacağı kanaatine vardığımızı kamuoyuyla paylaşmaktayız.

KAPASİTE ARTTIRMA YOLUNA GİDECEKLER

Zikredilen ilçelerimizde mukim vatandaşlarımız bakımından mağduriyet yaşanmaması adına fırınlarımız bayram arifesi ve bayramın birinci günü üretim kapasitesini artırma yoluna gidecek olup bu hususta sevgili vatandaşlarımızın da ilgili tedbirleri almak bakımından dikkatli olmalarını rica etmekteyiz. Yaptığı çalışmalarda vatandaş menfaatlerinin öncelik kılınmasını ilke haline getiren Kocaeli Fırıncılar Odası adına siz değerli esnafımız ve çalışanlarımız başta olmak üzere aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden en içten dileklerle kutlar, mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim”