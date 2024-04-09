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Körfez'de mezarlıklarda çiçek dağıtıldı

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Körfez Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda 15 bin çiçek fidesi dağıtıldı.

Körfez'de mezarlıklarda çiçek dağıtıldı mask
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Günler öncesinden mezarlıkları temizleyen, bakımlarını yapan Körfez Belediyesi mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara da yardımcı oldu. Ayrıca ilçenin 6 farklı noktasından vatandaşların ulaşımı için ücretsiz servisler kaldırıldı. Ramazan ayının son gününde Körfez Asri Mezarlığı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt’te, yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara, hazırlanan çiçeklerden takdim ederek, bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlar ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

# Ramazan, ifade, Körfez

09 Nis 2024 - 14:43 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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