Körfez’de şehitler dualarla anıldı

Ramazan ayının son günü Körfez Mezarlığı’nda dualar şehitler için okundu. Şehit ailelerinin de katıldığı programda, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Körfez Mezarlığı’nda yer alan Şehitlik Alanı’nda gerçekleştirilen programa, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk ve şehit aileleri katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duayı İlçe Müftüsü Muhammed Aydın yaptırdı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua sonrası program sona erdi. Başkan Şener Söğüt ve Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar şehit aileleriyle sohbet ederken, protokol üyeleriyle birlikte şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı

Kaynak: Bülten