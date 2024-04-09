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09 Nis 2024 - 14:57- Yaşam G:

Bayramda marketler açık mı? Zincir marketler bayramda hangi gün çalışacak?

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Ramazan Bayramı’nda zincir marketlerin kaç gün çalışıp çalışmadığı merak edilirken, A101, BİM, Şok ve Migros gibi marketlerin Ramazan Bayramı’nda kaç gün çalışacağı belli oldu.

Bayramda marketler açık mı? Zincir marketler bayramda hangi gün çalışacak? mask
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2024 Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır. Bayramın ilk günü A101 marketler kapalı olacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. BİM marketler bayramın ilk günü kapalı olacak.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bayramın ilk günü Şok Market açılmayacak. İkinci ve üçüncü gün marketler açık olacak.  

 

Kaynak: Haber Merkezi

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09 Nis 2024 - 14:57 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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