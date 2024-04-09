09 Nis 2024 - 14:57- Yaşam

Bayramda marketler açık mı? Zincir marketler bayramda hangi gün çalışacak?

Ramazan Bayramı’nda zincir marketlerin kaç gün çalışıp çalışmadığı merak edilirken, A101, BİM, Şok ve Migros gibi marketlerin Ramazan Bayramı’nda kaç gün çalışacağı belli oldu.