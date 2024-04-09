Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Çiftçi’den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek

ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı arifesinde, kabir ziyareti yapan Çayırovalı hemşehrilerine yakınlarının kabirlerine dikmeleri için çiçek dağıttı.

Çiftçi’den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyareti yapan ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden Çayırovalılarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yakınlarının kabristanlarını ziyaret eden Çayırovalı hemşehrilerine çiçek hediye etti. Ayrıca Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki Akse, Şekerpınar ve Balçık mezarlıklarında kabir ziyareti yapan Çayırovalılara, yakınlarının mezarlarına dikmeleri için çiçek hediye edilirken, ilçe sakinleri de bu anlamlı hediyeden ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

 

RAMAZAN BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ

Akse Mezarlığı’nda Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, kabir ziyareti yapan Çayırovalıların şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutlarken, yakınlarının mezarlarına dikmeleri için çiçek de hediye etti. Çayırovalı ilçe sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Çiftçi, çiçek dağıtımı gerçekleştiren ekiplere de kolaylıklar diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Akse Mahallesi mezarlığımızı ziyaret ederek, kıymetli büyüklerimizin ve komşularımızın yanlarında olduk, kendilerine sağlıklı ve hayırlı ömürler diledik. Rabbim ahirete irtihal etmiş cümle geçmişlerimize rahmet eylesin” dedi.

Kaynak: Bülten

# başkan, Ramazan, ilçe, Ramazan Bayramı, sosyal

09 Nis 2024 - 15:03 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.182.824 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL