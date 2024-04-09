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Başkan Gökçe Derincelilerle bayramlaştı

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde Derincelilerin bayramını kutladı.

Başkan Gökçe Derincelilerle bayramlaştı mask
Başkan Gökçe Derincelilerle bayramlaştı
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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Arefe Günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan ayının son günü olan Afere gününde ahirete irtihal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar Başkan Gökçe’ye büyük teveccüh gösterdi. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, vatandaşlara yakınlarının kabirlerine ekmeleri için defne fideleri ve bunun yanı sıra gülsuyu ile Yasin-i Şerif hediye ederek halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Gökçe’ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Gökçe Derincelilerle bayramlaştı

Kaynak: Bülten

# başkan, Ramazan, Ramazan Bayramı, Derince

09 Nis 2024 - 15:04 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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