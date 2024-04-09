Başkan Söğüt: “Durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de yeni seçime muhtarlarla bir araya iftarda bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende Kafe’de gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt ile birlikte; Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ile muhtarlar katıldı.

EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ

Sohbet ortamında gerçekleştirilen buluşmada muhtarları tebrik eden Başkan Şener Söğüt, “ Seçim bitti, hepiniz mahallenize en iyi şekilde hizmet etmek için göreve talip oldunuz. 5 yıl boyunca bizler Körfez’e muhtarlarımız ile birlikte en iyi şekilde hizmet için var gücümüzle çalıştık, çalışmayı da sürdüreceğiz.

ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Körfez’e sokak sokak, ilmek ilmek hizmetlerimizi ulaştırırken bize her daim destek olan siz muhtarlarımız oluyor. Yeni dönemde de tüm mahallelerimiz için birlikte durmadan, yorulmadan çalışacağız inşallah” dedi. Başkan Söğüt muhtarlarla tek tek sohbet ederek tebrik etti.

Kaynak: Bülten