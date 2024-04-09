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Kontrolden çıkan cip devrildi: Yaralılar var

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Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan cip, yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip devrildi: Yaralılar var mask
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Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.E.U. (18) idaresindeki 45 VZ 312 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek yan yattı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ö.F.U. (16) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

09 Nis 2024 - 15:21 Sakarya/ Sapanca- Asayiş --- Okunma

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