Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi

11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın sonuna gelinirken Fevziye Cami’nde hatimli teravih namazı coşkusu yaşandı. Hem erkeklerin hem de kadınların yoğun ilgi gösterdiği hatimli teravih namazını daha önce İzmit’in farklı camilerinde de görev almış olan Hafız İsmail Özkar kıldırdı. Camideki doluluk oranı dikkat çekerken Özkar yanına genç meslektaşlarını aldı ve onların gelecekte kıldıracakları hatimli teravih namazına hazırladı. Cami cemaati teravih çıkışı son 10 günde hatimli teheccüd namazı da kıldırdığı için Hafız İsmail Özkar’a teşekkür etti.