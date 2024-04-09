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09 Nis 2024 - 15:30- Gündem G:

Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi

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Hafız İsmail Özkar, İzmit Fevziye Cami’nde hatimli teravih namazı kıldırdı. Özkar tarafından kıldırılan hatimli teravihe ilgi yoğun oldu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi mask
Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi
Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi
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11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın sonuna gelinirken Fevziye Cami’nde hatimli teravih namazı coşkusu yaşandı. Hem erkeklerin hem de kadınların yoğun ilgi gösterdiği hatimli teravih namazını daha önce İzmit’in farklı camilerinde de görev almış olan Hafız İsmail Özkar kıldırdı. Camideki doluluk oranı dikkat çekerken Özkar yanına genç meslektaşlarını aldı ve onların gelecekte kıldıracakları hatimli teravih namazına hazırladı. Cami cemaati teravih çıkışı son 10 günde hatimli teheccüd namazı da kıldırdığı için Hafız İsmail Özkar’a teşekkür etti.

 

Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi
Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi
Hafız İsmail Özkar’ın kıldırdığı hatimli teravih namazına yoğun ilgi

# Ramazan, İzmit

09 Nis 2024 - 15:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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