Şahin Talus’tan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “ Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayını geride bırakırken bayrama ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı, gönüllerin bir ve beraberliği için fırsattır. Kırgınlıkların, küskünlerin unutulmasına vesiledir.

Bu manevi iklimin gönüllere getirdiği yumuşaklıkla, önce eş-dost ve akrabalar olmak üzere, bütün kırgınlıkların son bulmasını; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Bu özel günlerde hastalarımızı, düşkünleri, yaşlılarımızı unutmayalım. Şehit aileleri, öksüzleri, yetimleri yalnız bırakmayalım. Bu bayramla birlikte çok önemli bir seçim dönemini de tamamıyla geride bırakmış oluyoruz.

Ülkece yine tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz bu seçimin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Mazbatalarını alarak göreve başlayan belediye başkanlarımıza kolaylıklar diliyorum.

Bizler yeni bir dönemde, daha da çok çalışmamız gerektiği bilinciyle bu bayramı karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılının, Türkiye Yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını dileyerek, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. “

Kaynak: Haber Merkezi