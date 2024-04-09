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Kocaelili genç sağlıkçının şüpheli ölümü, evinde ölü bulundu

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İstanbul’da sağlıkçı olarak çalışan Körfezli Eyüp Sağır evinde ölü bulundu.

Kocaelili genç sağlıkçının şüpheli ölümü, evinde ölü bulundu mask
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İddialara göre,   İstanbul'da sağlıkçı olarak çalışan Eyüp Sağır işe gitmeyince iş yerindeki arkadaşlarının durumu merak ederek evine gitti. Sağır’ın evde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki Eyüp Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Eyüp Sağır’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Eyüp Sağır’ın cenazesi,  Körfez Atalar Mahallesi istasyon Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Körfez, İstanbul

09 Nis 2024 - 15:54 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

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