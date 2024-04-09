Birlikte iftar yaptılar bayramı karşıladılar

Berberoğlu; yakın dostlarını, çalışma arkadaşlarını Kumkapı Balık Restoranlarının bulunduğu alandaki Manifesto Restoran’da yakın dostlarına, personeline Manifesto Restoran’ın sahibi Haluk Korkmaz ile birlikte iftar davetinde ağırladı. Yaklaşık 250 kişilik bir katılımın olduğu iftar buluşmasına katılanlar oruçlarını açtıktan sonra; çorba, kavurma, pilav, tatlı ve iftariyelikten oluşan menüyle iftar yaptı. Ramazan ayının son günlerindeki buluşmada iftar sonrası katılımcılar birlikte sohbet etti, bayram sonrası iş dünyasındaki olası gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi