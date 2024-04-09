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50 yıllık arkadaşlar buluştu

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İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Sultanahmet’teki yerleşkesinde(Marmara Üniversitesi) birlikte okuyan arkadaşlar 50 yıl sonra Gebze’deki iftar organizasyonunda bir araya geldi.

50 yıllık arkadaşlar buluştu mask
50 yıllık arkadaşlar buluştu
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İş insanı Alpaslan Alpaslan’ın ev sahipliğinde Gebze Koşuyolu Caddesindeki Seçkin Döner’de gerçekleşen toplantıya; 50 yıl önce İstanbul İTİA’da

birlikte okuyan arkadaşlar; Abdullah Güzeltepe, Adem Kılıç, Ahmet Turan Bağdaş, Ahsen Okyar, Alaattin Fidancı, Ali İhsan Aydın, Ali Odabaş ,Celal Erdöl, Cemil Şaş, Fahrettin Atmaca, Fatih Eren, Halil Binboğa, Hasan Rahvalı, Hasan Sarı, İsmail Top, Kamil Kolabaş, Kamil Polat, Muhammet Öztürk, Muhittin Karakaya, Namık Aliş, Necati Pilavcı, Nurettin Karataş, Resul Atılgan, Sehavet Savaş, Şevket Çetinkaya, Ünal Sengir, Zihni Karpat katılırken; Necdet Tekdal, Suat Karasu, Mesut Tekdal ve Şahin Binboğa misafir olarak iftarda yer aldı. Keyifli iftar organizasyonunda 50 yıl önceki okul anıları sohbetin doğal olarak ağırlığını oluşturdu.

50 yıllık arkadaşlar buluştu

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, Gebze, iftar

09 Nis 2024 - 16:03 Kocaeli/ Gebze- Gündem --- Okunma

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