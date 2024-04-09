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MARİMDER üyeleri Kartepe’de iftar yaptı

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Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği(MARİMDER) Genel Merkezi, üyelerini Kartepe’deki iftar davetinde buluşturdu.

MARİMDER üyeleri Kartepe’de iftar yaptı mask
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2016 yılında kurulan ve Kocaeli merkezli olan MARİMDER’in 26 ülkede dış temsilciliği ve yurt içinde de 74 ilde şubesi veya temsilciliği bulunuyor.

Genel Başkan Ramazan Öztürk öncülüğünde gerçekleşen iftarda ayrıca Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya’nın yanı sıra Angola Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Domingos Camilo Buanga ile Kamboçya Ankara Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Nuon Phanith de katılım sağladılar.

MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, iftar davetine katılanlara teşekkür etti, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Öztürk; 29-30 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ‘Türk Dünyası’nın Sosyo-Ekonomik İmkânları’ konulu zirveye de önemli katılım beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, Ramazan, Kocaeli, İstanbul, iftar

09 Nis 2024 - 16:04 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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