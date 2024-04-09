Sancaklı, TFF Başkanlığı’na aday olacak mı?

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRANDA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, 18 Haziran’da TFF olarak seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını açıkladı. Son dönemde yaşanan olaylardan dolayı yoğun tepkilere kalan TFF Yönetimi’nin aldığı bu karar sonrası pek çok ismin TFF’nin yeni dönem başkanı olmak için aday olabileceği iddia ediliyor.

SANCAKLI’NIN ADAY OLMA İHTİMALİ VAR

O isimler arasında 2023 Genel Seçimleri sonucunda MHP Kocaeli Milletvekili seçilen fakat sonrasında partiden istifa etmek durumunda kalan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da yer alıyor. Olağanüstü genel kurulda TFF Başkanlığı’na aday olup, olmayacağı merak edilen Milletvekili Saffet Sancaklı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken kendisine yakın isimlerden edinilen bilgilere göre aday olma ihtimali gündemde.