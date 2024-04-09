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Körfez’de yıldızlar geçidi

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Gelecekte hafta başlayacak olan U-13 Ligi öncesinde takımlar hazırlık maçları yapıyor. Körfez takımları da önceki gün Esentepe Stadı’nda karşılaştı. Dostça geçen turnuvada 4 takım mücadele etti.

Kenan Meriç
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KÖRFEZ KULÜPLER BİRLİĞİ DÜZENLEDİ

Körfez Kulüpler Birliği tarafından organize edilen turnuvada İlimtepe Gençler Birliği, Taşköprü Birlikspor, Körfez Olimpik Spor ve Tütünçiftlikspor takımlar katıldı. Her takımın birbiriyle yarım devre oynadığı maçlar Körfez Esentepe Stadı’nda gerçekleşti. Körfez takımlarını karşı karşıya getiren maçta dostluk ön plandaydı. Takımlar lig öncesinde son durumlarını görmek adına kadrolarında bulunan tüm oyunculara şans verdiler. Kulüp yöneticileri ve teknik adamları, turnuvanın çok faydalı geçtiğini, organizasyonu düzenleyen Körfez Kulüpler Birliği’ne teşekkür ettiler.

 

# HER, Körfez

09 Nis 2024 - 18:08 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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