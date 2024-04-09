Yıkım tamam sıra çalışmaların başlamasında

LOJMANLAR YIKILDI

Yeni bir görünüme kavuşmayı hedefleyen Gölcük’te, Belediye Başkan Ali Yıldırım Sezer’in öncelik verdiği projelerden Donanma Parkı ve Açık Hava Denizcilik Müzesi için bir süredir devam eden görüşmeler sonuç vermişti. Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Gölcük Belediyesi’ne tahsisi için bulunulan girişimler sonucu bölge belediyeye tahsis edildi. Tahsisle birlikte Gölcük Belediyesi bölgedeki depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilen lojmanları yıktı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE

Yıkımın ardından bölgedeki moloz yığınları kaldırıldı, bölge temizlendi. Sırada bölgenin Donanma Parkı ve Açık Hava Denizcilik Müzesi olarak yeni görünümüne kavuşması için gerekli çalışmaların başlamasında. Bugünlerde alana yapılacak olan park ve müze için proje çiziminin başladığı öğrenilirken, içerisinde sosyal donatıların da yer alacağı projeyi Gölcük Belediyesi ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yürüteceği bilgisine ulaşıldı. Projede saha çalışmalarının en kısa sürede başlaması bekleniyor.