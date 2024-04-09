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Kullarspor umutlandı

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BAL 2.Grup’ta yer alan Kullarspor, son maçında deplasmanda Keşanspor’u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, il sıralamasında Diliskelesispor’un üzerine çıktı, Gölcükspor ile arasındaki puan farkını da 3’e indirdi.

Uğur Uludağ
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Kullarspor umutlandı
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ESER KARDEŞLER GİTTİ AYHAN ÖZKAR VE EKİBİ GELDİ

Kullarspor, Ligin ilk yarısının son haftalarında takımın başına getirdiği Bursalı Teknik Adam Eser Kardeşler ile istediği sonuçları elde edemedi. Son iki maçında 5 puan kaybeden Eser Kardeşler ile yollar ayrılmış, takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar getirilmişti. Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, A Takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Keşanspor’u 2-1 ile geçti.

GÖLCÜKPOR İLE PUAN FARKINI 3’E İNDİRDİ

 Keşanspor deplasmanında maçını ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. Kullarspor, 56.dakikada Erdem Korkmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 61.dakikada skoru eşitledi. Kırmızı-Siyahlı ekip, 75.dakikada Yiğit Kerem Armutlu’nun golüyle skoru 2-1 yaptı, iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Kullarspor, bu galibiyetle de il sıralamasında puanını 38’e çıkardı, Gölcükspor ile puanı farkını 3’e indirdi. 

Kullarspor umutlandı

 

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

25

19

4

2

62

12

61

2.GEBZESPOR

24

18

3

3

62

11

57

3.TAÇSPOR

25

15

4

6

44

16

49

4.FERİKÖY

24

14

5

5

48

23

47

5.İFA

24

13

7

4

49

20

46

6.GÖLCÜKSPOR

24

12

5

7

35

27

41

7.KULLAR 1975 SPOR

24

11

5

8

46

21

38

8.DİLİSKELESİSPOR

24

11

4

9

35

23

37

9.KEŞAN SPOR

24

9

6

9

35

28

33

10.KAPAKLISPOR

25

10

3

12

49

44

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

24

7

2

15

20

38

23

12.YUVACIKSPOR

25

7

1

17

27

53

22

13.SARAY SPOR 1953

24

6

3

15

24

40

21

14.BABAESKİSPOR

24

1

1

22

10

98

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

24

1

3

20

8

100

3

 

# hafta

09 Nis 2024 - 18:41 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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