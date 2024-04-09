Kullarspor umutlandı

ESER KARDEŞLER GİTTİ AYHAN ÖZKAR VE EKİBİ GELDİ

Kullarspor, Ligin ilk yarısının son haftalarında takımın başına getirdiği Bursalı Teknik Adam Eser Kardeşler ile istediği sonuçları elde edemedi. Son iki maçında 5 puan kaybeden Eser Kardeşler ile yollar ayrılmış, takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar getirilmişti. Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, A Takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Keşanspor’u 2-1 ile geçti.

GÖLCÜKPOR İLE PUAN FARKINI 3’E İNDİRDİ

Keşanspor deplasmanında maçını ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. Kullarspor, 56.dakikada Erdem Korkmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 61.dakikada skoru eşitledi. Kırmızı-Siyahlı ekip, 75.dakikada Yiğit Kerem Armutlu’nun golüyle skoru 2-1 yaptı, iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Kullarspor, bu galibiyetle de il sıralamasında puanını 38’e çıkardı, Gölcükspor ile puanı farkını 3’e indirdi.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU