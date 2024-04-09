Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ile ATV’nin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ATV ile karşı istikametten gelen O.B. idaresindeki 77 AV 266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ATV'den fırlayan sürücü ve arkasındaki yolcu 10 metre savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı,  Kocaeli Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu aktarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

# Kocaeli, sevk

09 Nis 2024 - 19:05 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.182.824 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL