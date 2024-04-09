Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Nis 2024 - 19:26- Spor G:

Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu

ABONE OL Google News Sayfamız

U-18 Ligi Elit Play-Off’ta Gölcükspor’dan sonra Türkiye Şampiyonası’na giden takım Hereke Yıldızspor oldu.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu mask
Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu
Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bülent Ecevit Kara’nın çalıştırdığı Kırmızı-Yeşilli ekip,  Hisareynspor ile oynayacağı maçta rakip takım sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen kazandı, işi bitirdi.

Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu

HİSAREYNSPOR MAÇINI KAZANMASI YETECEKTİ

Play-Off’a başlarken en iddialı takımlar arasında gösterilen Hisareynspor, ilk maçını da kazanmıştı. Ancak 4 puanda kalan, son hafta iddiasını kaybeden Hisareynspor, Hereke Yıldızspor ile pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacağı maça gelmedi. 8 puanla son haftaya ikinci sırada giren Hereke Yıldızspor, kazanması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılacaktı.

Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu

KARA, FUTBOLCULARINI KUTLADI

 Hisareynspor takımı maça da çıkmayınca 3-0 hükmen kazanıp, Play-Off’tan Türkiye Şampiyonası’na giden ikinci takım oldu. Takımın Teknik Sorumlusu Ecevit Kara, gruplara katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu sezon her kulvarda yarışmalara katıldık. Çok çalıştık, yorulduk. U-18 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası’na katılarak emeklerimiz boşa gitmedi. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.

 

# HER, Türkiye, hafta

09 Nis 2024 - 19:26 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.182.824 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL