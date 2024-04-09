Ecevit Kara’nın H. Yıldız’ı çok mutlu

Bülent Ecevit Kara’nın çalıştırdığı Kırmızı-Yeşilli ekip, Hisareynspor ile oynayacağı maçta rakip takım sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen kazandı, işi bitirdi.

HİSAREYNSPOR MAÇINI KAZANMASI YETECEKTİ

Play-Off’a başlarken en iddialı takımlar arasında gösterilen Hisareynspor, ilk maçını da kazanmıştı. Ancak 4 puanda kalan, son hafta iddiasını kaybeden Hisareynspor, Hereke Yıldızspor ile pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacağı maça gelmedi. 8 puanla son haftaya ikinci sırada giren Hereke Yıldızspor, kazanması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılacaktı.

KARA, FUTBOLCULARINI KUTLADI

Hisareynspor takımı maça da çıkmayınca 3-0 hükmen kazanıp, Play-Off’tan Türkiye Şampiyonası’na giden ikinci takım oldu. Takımın Teknik Sorumlusu Ecevit Kara, gruplara katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu sezon her kulvarda yarışmalara katıldık. Çok çalıştık, yorulduk. U-18 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası’na katılarak emeklerimiz boşa gitmedi. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.